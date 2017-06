"Betwijfel of Klaassen een succes wordt in de Premier League"

Ajax-aanvoerder Davy Klaassen is nadrukkelijk in beeld bij het Engelse Everton. De middenvelder lijkt rijp voor de stap naar een Europese topcompetitie, maar journalist Bart Hinke van het NRC heeft toch ook zijn bedenkingen.



"Normaal gesproken pakken de topspelers in Nederland hun eerste kans om een volgende stap te maken, maar hij is langer blijven hangen en was de afgelopen twee seizoenen de beste speler van de Eredivisie", vertelt Hinke aan de Liverpool Echo. "Tegelijkertijd heeft hij nooit zijn stempel kunnen drukken op het Nederlands elftal, een team dat toch wel in een crisis zat."



In Europa vervulde Klaassen wel een belangrijke rol voor Ajax. "Maar hij heeft nog altijd veel te bewijzen op een hoger niveau. Ik betwijfel of hij een succes wordt in de Premier League, maar die twijfel is vooral gegrond op zijn ervaring. Een aantal jaren geleden zei ik dat Memphis Depay een grote ster zou worden, maar sindsdien heb ik geleerd om deze Nederlandse jongens niet te veel meer op te hemelen totdat ze het laten zien in de grotere competities."