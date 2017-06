Heracles heeft beet: "Gewoon een goed gevoel"

Dries Wuytens heeft een nieuwe club te pakken. De verdediger verruilt Willem II transfervrij voor Heracles Almelo, waar hij zijn handtekening zet onder een contract voor twee jaar.



"Heracles toonde al interesse toen het vorig seizoen nog bezig was", vertelt de Belg in het Algemeen Dagblad. "Er speelde nog wel wat, maar ik had gewoon een goed gevoel bij Heracles. Met mijn achterneef Jan Wuytens, die er ook heeft gespeeld, heb ik geen contact gehad. Dat was toch te lang geleden."



Wuytens is verrast dat de zoektocht naar een nieuwe club nu al is geslaagd. "Ik had gedacht dat bijvoorbeeld Kostas Lamprou zo een andere club zou hebben. Zelf ben ik heel blij met Heracles, ook al moet ik nu met mijn hele gezin verhuizen."