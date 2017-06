'Conte is als de dood dat sterspeler vertrekt'

Eden Hazard moest de interlands van de Rode Duivels tegen Tsjechië en Estland overslaan nadat hij op training een gebroken enkel opliep. Hij ligt zo enkele maanden in de lappenmand en moet ook de voorbereiding bij Chelsea missen. Daar beginnen ze stilaan te vrezen dat ze Hazard helemaal niet meer zullen terugzien.



De sterspeler van de Engelse kampioen zou een nieuw contract ondertekenen bij de Blues, maar dat is nog altijd niet gebeurd. Bovendien wil volgens The Sun Real Madrid opnieuw werk gaan maken van de komst van Hazard, met het oog op de naderende voorzittersverkiezingen.



Dat alles zorgt ervoor dat Antonio Conte als de dood is voor een vertrek van zijn goudhaantje en zou al een vervanger hebben klaarstaan. Lorenzo Insigne, ploegmaat van Dries Mertens bij Napoli, zou Hazard moeten opvolgen. Hij zou 51 miljoen euro moeten kosten, ongeveer de helft van wat Chelsea voor Hazard zou willen vangen.