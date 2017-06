'Nieuwe megatransfer voor EK-held Renato Sanches'

De Portugese middenvelder Renato Sanches maakt een opvallende ontwikkeling door. Op het afgelopen Europees kampioenschap in Frankrijk was hij een van de absolute sterkhouders van Portugal, dat naar huis ging met de cup. Hij verdiende een transfer naar Bayern München, maar nu lijkt de controleur voor een nieuwe overstap te staan.



Sanches ging voor meerdere tientallen miljoenen euro's van het Portugese SL Benfica naar de werkgever van Oranje-international Arjen Robben. In de Allianz Arena kwam hij echter maar mondjesmaat tot speeltijd en zoiets is alarmerend voor een supertalent. Stond hij eenmaal op het veld, dan viel de Portugees ook zwaar tegen. En het lijkt erop dat hij nu eieren voor zijn geld gaat kiezen.



De Portugese krant Record brengt groot dat Sanches voor een nieuwe transfer zou staan. Paris Saint-Germain wil naar verluidt wel zakendoen met Bayern als het gaat om de middenvelder, die natuurlijk nog steeds heel veel potentie vertegenwoordigt. Het is onbekend wat de steenrijke Parijzenaars precies willen betalen voor hun doelwit, maar het zou gaan om een 'aanzienlijk bedrag' en een 'nieuwe megatransfer'.