'Dat maakt het lastig om te vertrekken bij Ajax'

Doelman Jeffrey de Lange vertegenwoordigde lang de diverse jeugdelftallen op De Toekomst bij Ajax, maar deze zomer maakt hij de overstap naar FC Twente. Dat noemt de keeper 'lastig', omdat hij bijzonder veel vrienden gemaakt heeft in Amsterdam. Die moet hij nu achter zich laten.



In gesprek met Ajax Showtime zegt de doelverdediger, die al vanaf de F'jes bij Ajax speelt: "Ja, dat was echt ontzettend moeilijk. Ik ben als een heel klein jongetje naar Ajax gekomen. Heb daar enorm veel meegemaakt en geleerd. Van de F1 naar de A1, met Jong Ajax mee gedaan en met het eerste getraind ... Dat was altijd een soort jongensdroom. Het is gewoon meer dan de helft van mijn leven dat ik daar heb rondgelopen. Ik heb veel jongens zien komen en gaan en nu ga ik zelf en laat ik echt heel veel vrienden achter bij Ajax. Dat maakte het ook heel lastig, maar ik heb een bepaald doel en die hoop ik te halen bij FC Twente."



Ajax probeerde De Lange nog een nieuw contract te laten ondertekenen. "Ik had voor mijn gevoel niet het sportieve plaatje dat ik zelf graag gezien had. Ik denk dat Ajax heel veel keepers onder contract heeft staan waardoor het voor mij erg druk zou worden met de keepers bij Jong Ajax."