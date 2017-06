'Mogelijk bizarre transferwending voor Lozano'

Verschillende Mexicaanse media berichtten een tijdje geleden dat Hirving Lozano naar PSV zou gaan, via een constructie met Manchester City. Het lijkt er echter sterk op dat er nog helemaal niets rond is. Bovendien dient zich een vrij bizarre wending aan: de Mexicaan gaat mogelijk naar SL Benfica.



In gesprek met de Portugese krant Record vertelt Andrés Fassi, de vice-preses van Pachuca CF, de werkgever van de dribbelaar: "Op dit moment kan ik alleen zeggen dat Benfica een mogelijkheid is voor Lozano. We hebben een bod van Benfica ontvangen, maar er liggen ook aanbiedingen van PSV, Celta de Vigo en Real Sociedad. Ik kan je vertellen dat het bod van Benfica niet het hoogste is, maar de speler zelf heeft ook iets te zeggen. Het is zeker dat hij naar Europa zal gaan komende zomer. Er zijn ook aanbiedingen vanuit Mexico, maar hij wil naar een sterkere competitie."



De Engelse media wisten op maandag al weer te vertellen dat Lozano bijna rond zou zijn met Manchester City, dat dan vervolgens voor de PSV-constructie zou kiezen. Het wordt echter met de dag onduidelijker waar de toekomst van de vleugelspits precies ligt.