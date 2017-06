'Riedewald naar Europese top voor mooi bedrag'

De multifunctionele Ajacied Jaïro Riedewald kwam in het afgelopen seizoen maar mondjesmaat aan spelen toe onder trainer Peter Bosz in de Johan Cruijff ArenA. De algemene verwachting is dat hij nu wel voor een vertrek zou kiezen en in Engeland denkt men dat Riedewald richting de Premier League vertrekt.



Chelsea, dat in het afgelopen seizoen de titel veroverde in Engeland, heeft volgens het medium de Daily Star namelijk liefst vijftien miljoen euro over voor Riedewald. In de voorbije wintertransferperiode meldde VfL Wolfsburg zich aan het front voor de Ajacied, maar toen lieten de Amsterdammers hun verdediger annex middenvelder niet vertrekken. Het is echter alleszins voor de hand liggend dat Riedewald nu wel weg is bij een bod van vijftien miljoen euro.



De Blues zouden in ieder geval al navraag gedaan hebben naar de contractstatus van Riedewald en in Engeland verwacht men gewoonweg een transfer. Chelsea beschikt na de zomer in ieder geval niet meer over de Engelse routinier John Terry en dient zich nu in de breedte te versterken, zeker met het oog op Champions League-voetbal.