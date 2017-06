'Waarom zouden wij in hemelsnaam van Frankrijk winnen?'

Het Nederlands elftal won onlangs met duidelijke cijfers van Luxemburg in De Kuip (5-0), maar zag Zweden voor eigen publiek van Frankrijk winnen. Dat betekent dat de uitwedstrijd tegen de Fransen opeens wel heel erg belangrijk is. Journalist Simon Zwartkruis van Voetbal International ziet Oranje echter niet winnen van Paul Pogba en co.



In het programma Sportforum van de NPO Radio 1 zegt Zwartkruis: "Er heerst bij Oranje zo'n gevoel van: als Zweden van Frankrijk kan winnen, dan kunnen wij dat ook." Commentator Arman Avsaroglu vult aan: "Waarom zouden wij daar winnen? Omdat zij van Zweden hebben verloren? Zij hebben, op Arjen Robben na, op elke positie een betere speler. Als we vooruitkijken is de conclusie toch dat Oranje het WK niet gaat halen?"



Zwartkruis neemt het woord weer: "Zweden dreigt nu toch de grote nekkenbreker te worden. Dat gelijkspel daar was totaal onnodig." De journalist is wel van mening dat Dick Advocaat en Ruud Gullit goed van start zijn gegaan. "Het chagrijn en gezeur is verdwenen en dat hebben zij voor elkaar gekregen. Met humor en zelfspot. Met Danny Blind was het toch een soort volkstribunaal. Dan zaten wij daar om de bondscoach ter verantwoording te roepen. Dat is nu even weg."