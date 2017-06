EA Sports schrapt legendarisch stadion uit FIFA 18

Diverse voetbalfans kijken al reikhalzend uit naar de release van FIFA 18, de nieuwe voetbalgame van ontwikkelaar en uitgever EA Sports. Sinds deze week weten we dat men bij de ontwikkelaar een concessie heeft moeten doen: een overbekend stadion zal niet in de footie zitten ... het Camp Nou ontbreekt.



Géén Camp Nou-stadion van FC Barcelona in FIFA 18 en dat heeft alles te maken met licenties. Konami, het bedrijf dat achter Pro Evolution Soccer zit, heeft een samenwerking gesloten met Barça en dat betekent dat het onderkomen van de Catalanen alleen maar voor zal komen in dit voetbalspel. Matt Prior, creative director bij EA, vertelt aan het medium Gamereactor, terwijl hij naar Camp Nou wijst: "Nee, dat zit niet in het spel ..."



Het is mogelijk dat EA via een soort omweg toch een soort Camp Nou heeft toegevoegd aan het spel. Dan hebben we het over een stadion dat heel erg op het onderkomen van Barcelona lijkt, maar niet de naam draagt. De officiële rechten liggen in ieder geval bij Konami. Het is overigens niet bekend of De Kuip en het Philips Stadion nu wél in de game zullen zitten.