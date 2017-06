Mbappé: "Voor mij is dat een grotere obsessie"

De meeste achttienjarigen denken vooral aan auto's, vrouwen en uitgaan, maar Kylian Mbappé niet. De aanvaller maakte het voorbije seizoen indruk bij AS Monaco en staat op de lijstjes van vrijwel alle topclubs in Europa.



Mbappé is al betiteld als toekomstige winnaar van de Gouden Bal, maar dat doet de Fransman weinig. "De Champions League is een droom, een competitie die iedereen wil winnen en waar toch maar een minderheid in slaagt. De titels zijn het belangrijkst", zo laat de tiener weten aan Telefoot



"Voor mij is dat een grotere obsessie dan bijvoorbeeld de Gouden Bal. Ik wil de sterrenhemel bereiken en wanneer je droomt, denk je niet aan de middenmoot. Het WK? Op internationaal niveau is dat doel nummer één. Maar zoals ik altijd zeg: dromen zijn goed, maar het is aan mij om ze waar te maken", aldus Mbappé.



De Monaco-aanvaller produceerde dit seizoen 24 goals. Met name Real Madrid en de Engelse top zou hem willen inlijven.