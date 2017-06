'Terry bespreekt opvallende stap tijdens potje golf'

John Terry kan een bijzonder bod tegemoet zien. Volgens Sky Sports kan de transfervrije routinier zijn loopbaan deze zomer voortzetten in het Championship, bij Aston Villa.



De 36-jarige verdediger is eigenlijk al niet meer weg te denken bij Chelsea, maar neemt deze zomer dan toch afscheid. Zijn aflopende contract is niet verlengd. Aanvankelijk leek Terry vooral te mogen kiezen tussen de Engelse Premier League en het buitenland.



Nu is dus ook Aston Villa voor hem in de race. Tijdens de vakantie in de Algarve werd hij gespot tijdens een potje golf met manager Steve Bruce en daarbij zou ook een samenwerking aan de orde zijn gekomen. Het is nog niet duidelijk of hij dat zelf ook ziet zitten.





