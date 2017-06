Bergwijn: "Was altijd de kleinste van het team"

Steven Bergwijn verruilde de jeugdopleiding van Ajax op zijn veertiende voor die van PSV. De vleugelaanvaller is nu doorgebroken, maar die ontwikkeling verliep met horten en stoten.



"Ik was altijd de kleinste van het team", vertelt Bergwijn op de officiële website van de Eindhovenaren. "Door mijn techniek heb ik het uiteindelijk wel gered. Toen ik hier (senioren, red.) kwam, moest ik echt wennen. Al die jongens waren veel groter en sterker dan ik. Ik speelde ineens met en tegen Jeffrey Bruma."



Bergwijn vervolgt: "Ik heb toen veel met Egid Kiesouw in de gym gezeten, dat heeft me geholpen. Ik merk dat ik het nu fysiek aankan. (…) Ik vond de overstap van PSV O19 naar PSV 1 best groot. Ik moest erg wennen, maar de jongens hier hebben me goed opgevangen. Luciano Narsingh, Gini Wijnaldum, Memphis en Joshua Brenet, zij hebben me wegwijs gemaakt. Dat was echt fijn."