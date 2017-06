Heerenveen nog niet klaar: "Daar willen we iemand bij"

Het is sc Heerenveen gelukt om Feyenoord-doelman Warner Hahn vast te leggen. Zomeraankoop één is binnen, maar de technische leiding heeft nog voldoende werk aan de winkel en met name centraal achterin ligt nu prioriteit.



"We willen er graag nog een ervaren verdediger bij", beaamt technisch manager Gerry Hamstra tegenover FOX Sports. "We hebben twee hele goede, jonge centrale verdedigers (Van Aken en St. Juste, red.) met heel veel mogelijkheden. Maar met twee spelers is die positie wat dun bezet. Dus daar willen we iemand bij."



"Daarbij weet je dat we niet het budget hebben van de Europese top. Dus we moeten dat ook stap voor stap doen", aldus Hamstra, die niet wil ingaan op de evaluatie met de staf. "Dat hebben we goed gedaan en we hopen goed voorbereid te zijn op het komende seizoen."