Makelaar Morata spreekt zich uit over United-bod

Het is nog onduidelijk waar Álvaro Morata zijn loopbaan voortzet. Zijn zaakwaarnemer Juanma López heeft toegegeven dat de Engelse topclub een interessant bod heeft neergelegd voor de spits van Real Madrid.



"Manchester United? Dat is een club met een geweldige aantrekkingskracht, een erg interessante optie", zo laat de makelaar weten aan CalcioMercato.com. "Ik kan zeggen dat de aanbieding zéér belangrijk is en nu is het aan Real Madrid om een beslissing te nemen. Of dit snel gaat gebeuren? Dat weet ik niet."



Ook AC Milan werd gelinkt aan Morata. "Ja, tot een aantal dagen geleden was er regelmatig contact, dat kan ik wel bevestigen. Maar het is simpel: Real Madrid kon zich niet vinden in hun aanbieding", aldus López.