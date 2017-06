Eredivisie-tweetal plaatst zich al voor WK 2018

Na gastland Rusland en Brazilië is ook Iran zeker van een plek op het WK van 2018. Een 2-0 overwinning op Oezbekistan volstond maandag om het ticket binnen te halen.



Serdar Azmoun en Mehdi Taremi maakten in deze kwalificatiewedstrijd de doelpunten. Iran is daardoor zeker van een plek in Rusland, nadat het in 2014 al in de eerste ronde werd uitgeschakeld in Brazilië. Er zijn nu nog 29 tickets beschikbaar voor de eindronde van volgend jaar zomer.



Iran beschikt over een aantal spelers met een Eredivisie-tintje. AZ-aanvaller Alireza Jahanbakhsh werd maandag halverwege gewisseld, waar Reza Ghoochannejhad als invaller binnen de lijnen kwam voor de absolute slotfase.