'Griezmann neemt besluit na afgeketste United-deal'

Antoine Griezmann gaat zijn loyaliteit bij Atlético Madrid op zeer korte termijn onderstrepen. Volgens journalist Héctor Fernández meldt via Twitter dat de Fransman tot medio 2022 gaat bijtekenen.



Griezmann werd onlangs nog concreet gelinkt aan een transfer naar Manchester United. De Engelse topclub leek de gelimiteerde transfersom van honderd miljoen euro te willen lichten, maar plotseling ontstond een kink in de kabel. United besloot de prioriteit bij de spitspositie neer te leggen.



Atlético Madrid mag deze zomer geen spelers kopen door een transferverbod. Griezmann liet al weten geen geschikt moment te zien om te vertrekken en met deze contractverlenging lijkt hij woord te houden, al is het niet bekend welke voorwaarden er zijn gesteld.





Antoine Griezmann renueva hasta 2022 con el @Atleti y lo hace para intentar ganar títulos. pic.twitter.com/ONgEyHJxDv — Héctor Fernández (@Hectorfernandez) 12 juni 2017