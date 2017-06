Twente-huurling Celina vertelt waar hij volgend jaar wil spelen

Bersant Celina was het afgelopen seizoen één van de Manchester City-huurlingen die bij FC Twente speelde. Een andere, Enes Ünal, maakte deze maand al een andere transfer (Villarreal).



Voor Celina lijkt dat ook te gaan gelden. De Kosovaan (20) staat namelijk open voor een binnenlandse transfer. Bolton Wanderers en Ipswich Town zijn geïnteresseerd. "Ik weet dat deze clubs interesse in mij hebben, we zullen zien wat er nog meer komt. Er zijn nog meer clubs die mij willen", claimt Celina in gesprek met VG Sporten.



Zelf neigt hij meer naar Bolton, dat het afgelopen jaar terug naar de Championship promoveerde. "Dat zou goed bij mij passen. Ze horen gewoon in de Premier League of Championship thuis." Het zou vermoedelijk gaan om wederom een huurtransfer.





