SN Exclusief: Excelsior-keeper verwacht speeltijd

In het seizoen 2014/2015 kwam hij over van amateurclub VV De Meern, waar de toenmalige trainer van Excelsior Marinus Dijkhuizen hem had leren kennen. Binnen een aantal maanden was keeper Alessandro Damen de onbetwiste nummer één onder de lat van de club uit Kralingen. Tot het noodlot toesloeg, tot tweemaal toe zelfs. Na de revalidatie van zijn eerste kruisbandblessure, volgde er direct een tweede.



“Het gaat nu goed met mij”, zegt de doelman in gesprek met SoccerNews.nl. “Ik heb weinig last van mijn knie en ook ben ik alweer een tijdje fit.” In de winterstop stond hij voor het eerst weer op het veld tijdens de oefenwedstrijd tegen de nationale ploeg van Curacao. Minuten op het hoogste niveau zaten er voor Damen dit seizoen nog niet in. “Anderhalf jaar niet spelen is ook gewoon een lange tijd. Ik trainde twee maanden voor de winterstop al met de groep mee, maar het kost gewoon tijd om weer in je ritme te komen. Het inschatten van situaties en alle bewegingen weer maken met mijn knie zonder daarbij na te denken of die het wel houdt, dat kost het meeste tijd.”



Maar Damen is weer helemaal terug en kijkt met goede moet uit naar volgend seizoen. Warner Hahn keert terug naar Feyenoord en ook Filip Kurto zien we volgend jaar niet meer in het Van Dongen en De Roo-stadion: zijn contract wordt niet verlengd. “Zoals het er nu uit ziet zie ik mijzelf volgend jaar veel minuten maken”, hint de doelman op een mogelijke basisplaats. “Er zal nog wel een concurrent komen, maar dat wacht ik rustig af. Ik zit er nu lekker in en na de zomer gaan we wel kijken hoe het loopt.”