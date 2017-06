Engelse media pakken uit met enorme update in 'zaak-Lozano'

Lang zag het ernaar uit dat het niet mogelijk zou zijn, maar de Mexicaanse media weten op vrijdagmorgen te vertellen dat Hirving Lozano definitief naar PSV komt. Er wordt twintig miljoen euro betaald voor de buitenspeler van CF Pachuca, maar dat bedrag leggen de Eindhovenaren niet op tafel. Manchester City koopt Lozano en stalt hem bij PSV.



Het medium Univision weet het zeker: Lozano speelt de aankomende twee seizoenen voor de ploeg van coach Phillip Cocu. De international van Mexico, die zéér hoog aangeschreven wordt in Zuid-Amerika en Midden-Amerika, wordt naar verluidt voor maar liefst twintig miljoen euro gekocht door het Engelse Manchester City, dat hem vervolgens twee jaar lang uitleent aan PSV. In ruil daarvoor zouden de Eindhovenaren een gedeelte van de transfersom voor hun rekening nemen.



Technisch directeur Marcel Brands vertelde eerder nog dat Lozano vanwege zijn prijskaartje niet haalbaar was. PSV liet echter wel weten actief op zoek te gaan naar een soort 'samenwerkingsconstructie'.



Update 17:10 uur

Het begint er nu dan toch echt op te lijken dat Hirving Lozano volgend seizoen in Eindhoven te bewonderen is. Volgens het Engelse Sky Sports heeft Manchester City zo goed als zeker een akkoord bereikt met CF Pachuca, en de Citizens willen hem zoals bekend vervolgens eerst stallen bij PSV.



Vandaag was Lozano al in Amsterdam, waar hij een tussenstop had met de Mexicaanse ploeg. De kans is zeker aanwezig dat hij daar alvast wat babbelde met een PSV-delegatie. Fans hopen dat hij morgen het nieuwe PSV-tenue gaat presenteren: dubbel goed nieuws, dan!





Mexico is na de 1-1 tegen USA vannacht op weg naar Rusland. Tussenstop van een dag: Amsterdam. Aankomst vanmiddag, morgen door naar Kazan. — Jeroen Elshoff (@JeroenElshoff) 12 juni 2017

Benieuwd of Lozano nog bezoek krijgt van een Nederlandse club nu hij even hier is.... — Jeroen Elshoff (@JeroenElshoff) 12 juni 2017

Manchester City are closing in on a deal to sign Mexican winger Hirving Lozano. (Source: Sky Sports) pic.twitter.com/iAfmOgojAY — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 12 juni 2017

Let op: Lozano presenteert morgen het nieuwe shirt 👌🏻 — Rob Franken (@RobsonF) 12 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.