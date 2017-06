OFFICIEEL: AC Milan betaalt 38 miljoen en presenteert spits

Na mandekker, Mateo Musacchio, linksback Ricardo Rodriguez en middenvelder Franck Kessie heeft AC Milan vandaag ook nog een nieuwe spits aangetrokken. De Italianen maken namelijk melding van de komst van André Silva.



De 21-jarige afmaker komt over van FC Porto, waarvoor hij dit seizoen 20 goals maakte en bovendien zeven assists leverde. Silva tekent voor vijf seizoenen bij de Rossoneri en kost de club zo'n 38 miljoen euro.



Vedette Cristiano Ronaldo was onlangs al lyrisch over Silva. "Wanneer ik stop, is het Portugeswe voetbal nog altijd in goede handen. In André Silva hebben we een geweldige aanvaller", zei hij over zijn jonge landgenoot. Dat belooft wat!





André Silva is officially a red&black player! 🔴⚫@andrevsilva19 è ufficialmente un giocatore del Milan! 🔴⚫#welcomeSilva pic.twitter.com/6bY61lH9YL — AC Milan (@acmilan) 12 juni 2017

Mateo Musacchio 💪

Ricardo Rodriguez 🔥

Franck Kessie 👊

Andre Silva ⚽️



AC Milan's summer signings introduce Squawka Suggests... pic.twitter.com/eoVxuikuLR — Squawka Football (@Squawka) 12 juni 2017

Andre Silva was involved in 27 goals in Primeira Liga and Champions League in 2016/17.



21% chance conversion rate 🎯

20 goals ⚽

7 assists 🅰️ pic.twitter.com/UoZGSsWzqN — Squawka Football (@Squawka) 12 juni 2017