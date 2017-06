Guardiola zet strijd voort: "Er is geen weg terug"

Pep Guardiola speelde een kleine vijftig interlands voor Spanje, maar in zijn hart voelt hij zich vooral Catalaan. De coach van Manchester City is zelfs een uitgesproken voorstander van afscheiding.



Guardiola fungeerde reeds als lijstduwer voor lokale partijen en zondag liet hij opnieuw van zich horen bij een bijeenkomst in Barcelona. Tienduizenden Catalanen luisterden mee. "We kunnen niet anders doen dan stemmen", verwees hij naar het uitgeschreven referendum voor 1 oktober. "We doen een beroep op de internationale gemeenschap om ons bij te staan."



"Democraten van over de hele wereld dienen ons te steunen in onze strijd voor grondrechten als vrijheid van expressie en het recht om te stemmen", aldus Guardiola. Volgens het Spaanse hof is het referendum onwettig, de regering neemt het idee niet serieus en een meerderheid is twijfelachtig. Maar zegt hij: "Die onafhankelijkheid komt er vroeg of laat. Er is geen weg terug."