FIFA ontvangt zéér pikant voorstel voor WK 2030

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in staat open voor een bijzondere samenwerking om het WK van 2030 binnen te halen. Het is de intentie om Noord-Korea en andere landen in de regio hierin te betrekken.



In gesprek met FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft Moon zijn voorkeur voor het Noordoosten van Azië kenbaar gemaakt. De president hoopt op deze wijze een bijdrage te leveren aan de vrede in de regio. Infantino zou het verzoek hebben gekregen om eens na te denken over dit idee.



In mei beloofde Moon meer toenadering te zoeken tot het geïsoleerde Noord-Korea. De situatie is echter zeer gespannen door twee atoomproeven en talrijke rakettesten in het buurland. Naast de Koreanen hebben ook China en een combinatie van Argentinië en Uruguay zich kandidaat gesteld.



De UEFA wil zich voor het WK 2030 hard maken voor één of meerdere landen in Europa.