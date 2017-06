OFFICIEEL: FC Twente kiest ondanks bijrol voor verlenging

FC Twente is een nieuwe verbintenis overeengekomen met Nick Hengelman. De 27-jarige sluitpost heeft zich voor twee jaar verbonden aan de Tukkers, waar hij nog tot eind juni op de loonlijst stond.



Hengelman doorliep de jeugdopleiding van FC Twente, waarna hij zijn toekomst verbond aan provinciegenoot Heracles Almelo. Via AGOVV Apeldoorn, Vitesse, Achilles '29 en FC Oss kwam de doelman vorig jaar zomer terug in Enschede. In zijn eigen stad vervulde hij een bijrol.



De sluitpost zat 21 keer op de bank bij de hoofdmacht en kwam alleen zeven keer uit voor Jong FC Twente in de Tweede Divisie. Een handblessure speelde hem begin maart parten, waardoor zijn seizoen vroegtijdig ten einde kwam. Toch is besloten om hem aan boord te houden.