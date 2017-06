Witte rook in Kerkrade: "Heb er heel veel zin in"

Harm Van Veldhoven keert definitief terug bij eredivisionist Roda JC Kerkrade. De oud-hoofdtrainer gaat deze zomer voor onbepaalde tijd aan de slag als technisch directeur.



"Ik heb er heel veel zin in", vertelt de Belg met Nederlands paspoort aan L1. "Ik heb een hele mooie tijd gehad bij Roda en ik hoop dat die tijd weer terugkomt. Ik wil handelen naar het budget dat ik heb. Belangrijk is om nuchter en realistisch te blijven en om de continuïteit bij Roda terug te brengen."



Op dit moment vervult hij een soortgelijke functie bij FC Eindhoven. "Ik wil deze week gebruiken om het bij FC Eindhoven goed af te ronden." Na deze week komt Roda JC definitief in beeld. "Dan zal er waarschijnlijk een officieel moment zijn."



In de periode 2009-2012 was Van Veldhoven hoofdtrainer in Kerkrade.