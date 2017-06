'Hongerig Bayern blijft gaan: middenvelder van 40 miljoen'

Ook afgelopen seizoen stond er in de Bundesliga geen maat op Bayern München, toch maakt Der Rekordmeister danig werk van diverse versterkingen. De transfers van Rudy, Süle en Coman werden al een tijdje geleden afgerond, ook Serge Gnabry tekende inmiddels in de Allianz Arena. En er lijken nog meer fraaie namen op komst.



Zo blijft Bayern nadrukkelijk hengelen achter Alexis Sanchez van Arsenal, al worden ze in dat dossier wat gedwarsboomd door de interesse van ex-coach Pep Guardiola en diens Manchester City.



De Duitsers hebben echter nog meer ijzers in het vuur. Op het middenveld te versterken, u weet wel: Xabi Alonso gaat met pensioen, moet Corentin Tolisso de overstap van Olympique Lyon maken. Kostprijs: 40 miljoen euro.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.