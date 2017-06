Ramos hint: megatransfer voor ploeggenoot

Het ziet er alleszins naar uit dat Manchester United zeer binnenkort zorgt voor een absolute megatransfer. De Red Devils hebben spits Alvaro Morata namelijk op de korrel. Zijn ploeggenoot bij Real Madrid Sergio Ramos heeft in gesprek met de Spaanse media gehint naar een mogelijk vertrek van zijn teammaatje.



Gevraagd naar een mogelijke United-transfer voor Morata zegt de centrumverdediger namelijk geheimzinnig: "Gaat hij naar Manchester ... dat zou best kunnen. Ik schaar Alvaro in ieder geval onder mijn vrienden en wens hem het allerbeste. Wat betreft de transfers heb ik het niet voor het zeggen, dus ik kan ook niet voor zijn vertrek gaan liggen."



Sommige media berichten al dat de Engelsen en de Spanjaarden eruit zijn. Morata zou voor 73 miljoen euro de overstap maken naar het Old Trafford-stadion, waar hij vermoedelijk een contract voor de aankomende vijf seizoenen zal ondertekenen. Andere bronnen stellen juist weer dat De Koninklijke nog wat meer geld wil ontvangen voor zijn reservespits, achter Karim Benzema. Real zou volgens deze media honderd miljoen euro willen toucheren.