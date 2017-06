'Conte haalt Lukaku over voor megatransfer'

at Romelu Lukaku deze zomer Everton zal verlaten, lijkt nu wel vast te staan. Hoewel er officieel nog geen nieuws is, heeft het er alle schijn van dat de Rode Duivel zal terugkeren naar Chelsea. Afgaande op zijn uitspraken van vorige week lijkt het er zelfs op dat Lukaku al een persoonlijk akkoord heeft bereikt.



Volgens de Italiaanse journalist Emanuele Giulianelli heeft Lukaku ook al met Antonio Conte gesproken en had de trainer een duidelijke boodschap voor hem. "Jij bent volgend seizoen mijn spits nummer één", zou Conte Lukaku verzekerd hebben.



Dat schrijft de Daily Star. Het nieuws ligt alvast in lijn met de verklaringen van Diego Costa deze week. Die onthulde na een interland met Spanje dat Conte hem per sms had laten weten dat hij volgend seizoen niet meer in zijn plannen voorkwam. De Spanjaard wil sowieso niet bij de Blues blijven. "Zo werkt het niet. Het gevecht om een plek in de selectie moet eerlijk zijn, maar het gevecht is niet eerlijk. Ik zal moeten vertrekken. Als de club me verkoopt, zal ik naar de opties kijken."