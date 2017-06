Diego Costa: die transferoptie sluit ik uit

Spits Diego Costa is opeens verworden tot een soort persona non grata bij zijn werkgever Chelsea. De aanvaller draaide best een aardig seizoen bij de Blues, maar zijn relatie met coach Antonio Conte is allesbehalve goed. In gesprek met het medium AS laat Costa zich nu uit over zijn opties.



De geboren Braziliaan, die voor het Spaanse nationale elftal speelt, begint: "Ik weet niet hoe mijn toekomst eruit ziet. Ik sta onder contract bij Chelsea, zij bepalen wat er met mij gebeurt. Ik moet afwachten welke beslissing de club neemt." Bij Chelsea blijven is hoe dan ook geen optie. "Zo werkt het niet. Het gevecht om een plek in de selectie moet eerlijk zijn, maar het gevecht is niet eerlijk. Ik zal moeten vertrekken. Als de club me verkoopt, zal ik naar de opties kijken."



Het is geen geheim dat Costa graag naar Atlético Madrid wil vertrekken. De Madrilenen hebben echter te maken met een transferban. "Dat zou betekenen dat ik niet kan spelen. Ze kunnen me wel verhuren aan een club in Spanje, Brazilië of waar dan ook. Maar ik moet hoe dan ook spelen. Een transfer naar China sluit ik natuurlijk uit. Ik moet aan mijn WK-kansen denken."