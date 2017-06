'Barça brengt officieel bod uit van 100 miljoen euro'

FC Barcelona won in het afgelopen seizoen de Copa del Rey, maar dat is natuurlijk niet genoeg voor de Catalanen. In de Spaanse competitie werd men tweede en in de Champions League werden Lionel Messi en co uitgeschakeld door Juventus. De technisch directeur van Barça heeft zijn chequeboekje dus maar getrokken.



Het medium El Mundo Deportivo weet dat de zaakwaarnemer van de Italiaanse middenvelder Marco Verratti, Donato di Campli genaamd, bevestigd heeft dat Barcelona een officieel bod van honderd miljoen euro heeft uitgebracht op zijn cliënt. Naar sprak Verratti in de afgelopen week al met de nieuwe technische man van Paris Saint-Germain, de opvolger van Patrick Kluivert Antero Henrique.



In dat onderhoud zou de international van Italië aangegeven hebben dat hij wil vertrekken uit Frankrijk. Verratti ligt echter nog vast in het Parc des Princes tot medio 2021 en dus kan Paris Saint-Germain ongelooflijk veel geld voor hem vragen. Het openingsbod van Barça, honderd miljoen euro dus, belooft echter veel goeds. Bovendien willen de Parijzenaars ook niet blijven zitten met een ontevreden speler.