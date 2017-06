City-goalie Hart laat zich uit over transfer

De Engelse doelverdediger Joe Hart is nog altijd eigendom van Manchester City. In het afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan de Serie A-club Torino, maar dat kon hem niet definitief overnemen. Nu zijn de Citizens dus op zoek naar een nieuwe werkgever voor de goalie van het nationale elftal van Engeland.



De Three Lions speelden onlangs tegen Schotland (2-2) en na afloop van die partij vertelde Hart in gesprek met Sky Sports: "Ik zou je graag een eerlijk antwoord geven, maar er is momenteel niets wat ik je kan vertellen. Ik denk dat iedereen bezig is met de internationale verplichtingen."



City heeft een tijdje geleden Ederson Moraes op de kop getikt bij het Portugese SL Benfica voor veertig miljoen euro. Ook Claudio Bravo is nog van de Engelsen. Hart maakt zich op voor een vertrek. "Ik heb aanbiedingen nodig, daarna kan ik alle opties langsgaan, als ik überhaupt kan kiezen. Ik wil op het hoogst mogelijke niveau spelen. Een carrière duurt niet heel lang, dus wil ik er alles uithalen. Ik weet niet precies welke transfersom City voor me vraagt. Ik weet zeker dat ze me niet voor een appel en een ei weg doen, er is genoeg respect tussen de club en mij."