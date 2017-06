'Feyenoord schrikt van vraagprijzen aanvallers'

De transfermarkt is al een tijdje op hol geslagen en ook de Eredivisie-landskampioen Feyenoord krijgt daarmee te maken. De Rotterdammers zijn op zoek naar een vervanger voor Eljero Elia en willen Steven Berghuis kopen, maar Martin van Geel is zich al een paar keer een hoedje geschrokken.



Ola John van SL Benfica en Jean-Paul Boëtius van FC Basel staan op de shortlist van Feyenoord, maar de werkgevers van deze aanvallers vragen wel heel veel geld, zo weet De Telegraaf. "De Rotterdammers hebben beide vleugelspelers op het oog, maar moeten hun keuze laten afhangen van het financiële plaatje dat bij een transfer hoort. John komt bij Benfica al tijden niet meer aan bod, maar wil nog wel een miljoenenbedrag voor hem incasseren. Feyenoord heeft geen zeven of acht miljoen euro om zijn contract af te kopen en wil zover ook zeker niet gaan. Hetzelfde geldt voor Boëtius, die nog een contract tot 2019 heeft bij FC Basel."



Het medium gaat verder: "Los van een opvolger voor Elia moet Feyenoord op de andere vleugel (rechts voorin) nog zaken zien te doen met Watford over de definitieve overname van Steven Berghuis. Alle clubs hebben in deze fase nog woekerprijzen in hun hoofd. De hoop is dat de clubs in een later stadium willen zakken. Gebeurt dat niet, dan moet Feyenoord doorschakelen."