'Ajax heeft plannetje voor opvolging Klaassen'

Het ziet ernaar uit dat middenvelder Davy Klaassen in het aankomende seizoen in de Engelse Premier League speelt voor het Everton van Ronald Koeman. Vervolgens moet de Oranje-international natuurlijk vervangen worden in de Johan Cruijff ArenA. De Telegraaf weet wat Ajax wat dat betreft van plan is.



De Amsterdammers gaan géén vervanger halen, maar mikken op Donny van de Beek, die in het afgelopen voetbaljaar al stappen maakte en zich soms goed liet zien, vooral in de Europa League. "Voor Ajax is deze (aanstaande) transfer – na de exorbitant hoge bedragen voor Arek Milik (tussen de 32 en 33 miljoen euro) en Jasper Cillessen (tussen de 13 en 15 miljoen euro) – weer een kaskraker. Vooral ook omdat er in principe geen vervanger voor Klaassen zal worden gehaald. Donny van de Beek wordt al rijp geacht om zijn plek over te nemen en een middenveld te vormen met Lasse Schöne en Hakim Ziyech."



De krant gaat verder: "Frenkie de Jong, Abdelhak Nouri en Carel Eiting drukken hun neus al aan het raam en zorgen ervoor dat Ajax ruim in de middenvelders zit. Het geld zal door directeur spelersbeleid Marc Overmars eerder worden aangewend om Ajax op andere posities te versterken. De komst van een tweede keeper, een linksback en een of meerdere buitenspelers heeft nu prioriteit."