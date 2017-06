IJsland gooit groep I helemaal open; 4 kanshebbers op plek 1

Groep I wordt de spannendste poule in de strijd om het wereldkampioenschap, want liefst vier landen hebben nog kans om de groep te winnen. IJsland is daarvoor verantwoordelijk door te winnen van Kroatië.



Het leek op IJsland af te gaan op een doelpuntloze gevecht, tot Magnusson in blessuretijd voor 1-0 zorgde. Ondertussen won Turkije vrij eenvoudig bij Kosovo met 1-4, terwijl eerder op de avond Oekraïne al won met 1-2 bij Finland.



Het zorgt voor een bizarre spannende stand. Met nog vier speelrondes te gaan staan Kroatië en IJsland allebei op 13 punten. Turkije en Oekraïne doen echter nog volop mee, want zij staan allebei op 11 punten. Deze spanning is overigens mede mogelijk gemaakt door Finland en Kosovo, beide landen zijn volledig vissenvoer met pas één punt. Die haalden ze ook nog tegen elkaar.