Spanje en Italië drukken door en spelen concurrentie weg

Spanje en Italië gaan onderling uitmaken wie er groep G in de WK-kwalificatie gaat winnen. De twee staan samen met 16 punten aan kop en spelen op 2 september tegen elkaar.



Italië won op eigen veld met 5-0 van Liechtenstein en had weinig moeite. Insigne, Belotti, Eder, Bernardeschi en Gabbiadini zorgden voor de doelpunten. Spanje kwam ook op een 0-2-voorsprong bij Macedonië - goals David Silva en Diego Costa - voor Ristovski er nog 1-2 van maakte. Daar bleef het echter bij.



Israël klopte nog een heel klein beetje op de deur bij de twee toplanden, maar in eigen land werd verrassend verloren met 0-2 van Albanië. De Albanezen verloren afgelopen week nog een oefenduel van Luxemburg, maar door twee goals van Sadiku - en twee keepersfouten - werd het 0-3. Het gat tussen Spanje en Italië met 'achtervolgers' Israël en Albanië is nu liefst zeven punten.