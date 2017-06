"Eén ding in mijn leven heb ik spijt: mijn stap naar Feyenoord"

Als trainer is Ronald Koeman zeer succesvol geweest bij Feyenoord, zijn periode als speler was minder een succes. Daar komt bij dat hij eigenlijk spijt heeft van zijn stap naar Rotterdam.



Dit geeft Koeman toe tegenover Helder. "Als ik van een ding in mijn leven spijt heb, is het de keuze om in 1995 weg te gaan uit Barcelona. Ik woonde in de mooiste plaats van Europa en voetbalde bij de beste club. Ik was 32, bij Barcelona had ik nog makkelijk één of twee jaar door kunnen gaan."



"Ik hoefde ook niet weg, maar mijn gevoel zei dat ik na zes jaar terug moest gaan naar Nederland. Het was natuurlijk ook wel hectisch, het leven in Barcelona, altijd voetballen met druk op de ketel, maar toch denk ik nu: waarom ben ik toen eigenlijk naar Feyenoord gegaan? Maar toen belde Willem van Hanegem, de trainer van Feyenoord. Dat leek me wel iets, Feyenoord en Van Hanegem. We konden daardoor in België gaan wonen, dat was in die tijd financieel interessant."