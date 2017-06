Spanje heeft de punten nodig om de koppositie te behouden in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap en bij Macedonië wordt dan ook geen enkel risico genomen. In moordend tempo werd gestart en dat leverde al snel een fraaie goal op.



Met een mooi wippertje van uiteraard Andres Iniesta werd de aanval al opgebouwd en David Silva wist op de millimeter weg te draaien voor de treffer. Zo heeft Spanje dus al vroeg in het duel de voorsprong te pakken.