Zevende topclub meldt zich voor Real Madrid-afvaller

Het aantal clubs dat in de markt is voor James Rodrigeuz is nog verder uitgebreid. Vanmorgen werd duidelijk dat Arsenal de Colombiaan graag wil aantrekken en nu is nog een Londense club in beeld.



Chelsea wil hem namelijk ook graag overnemen van Real Madrid, zo meldt het Spaanse AS. De aanvallende middenvelder kan bij Real Madrid maar niet rekenen op een vaste rol. Daar wil hij logischerwijs verandering in brengen.



Van Juventus, Internazionale, Manchester United, Bayern Munchen en Paris Saint-Germain is eerder al duidelijk geworden dat ze de ster van het laatste wereldkampioenschap graag willen aantrekken. Van deze clubs kent hij PSG al het beste, want Rodriguez speelde eerder namelijk al in Frankrijk voor AS Monaco.