'Feyenoord: opmerkelijke Elia-opvolger, Napoli concurent'

Feyenoord lijkt Eljero Elia een dezer dagen definitief te gaan verkopen aan de Turkse kampioen Basaksehir. Op de terugweg naar Rotterdam vanaf daar zouden de afgevaardigden van Feyenoord wel eens een klein omweggetje kunnen gaan nemen.



Dit om te praten met Sinan Gumus, aanvaller van Galatasaray. Volgens ELF Voetbal is de directie van Cim Bom Bom zelfs al op de hoogte van de Rotterdamse interesse in Gumus, van wie het contract nog twee seizoenen dooropt.



De afgelopen weken was Gumus (23) in bloedvorm, met vijf goals en twee assists in zijn laatste vier wedstrijden. Dat zou ook al interesse van SSC Napoli, SC Freiburg en Hamburger SV opgeleverd hebben. Het is derhalve nog de vraag of Gumus, die in 2014 overkwam van VfB Stuttgart naar Gala, wel heil ziet in de Eredivisie.



Een andere veelgenoemde optie voor de opvolging van Elia is Nederlander Ola John. Jeremain Lens lijkt onhaalbaar.