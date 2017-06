Kritiek op Mertens: "Dát moet hij eens gaan doen"

België won gisteren met 0-2 op het veld van Estland en Dries Mertens scoorde zijn 37ste doelpunt van het seizoen. Analist Robert Waseige vindt dat het desondanks toch wel nóg wat meer mag zijn van de SSC Napoli-speler.



"Zijn globale prestatie kwam niet helemaal overeen met zijn nieuwe statuut. Hij was ondernemend tegen Estland, maar miste vaak balcontroles, hij wachtte ook vaak af etc. Dat er wat vermoeidheid is na zo een seizoen met Napoli, is begrijpelijk", aldus de ex-bondscoach aan La Capitale, over de oud-speler van PSV en FC Utrecht.



"Na zijn geweldig seizoen bij Napoli moet hij nu een ander statuut aannemen." De spits tekende onlangs een nieuw contract en Mertens gaf al aan dat hij dolgraag als diepe spits wil verder spelen.