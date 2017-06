Koeman voor even terug bij Barça, directeur haalt uit naar fans

Het seizoen zit er inmiddels al lang en breed op. Dat maakt meteen ruimte voor enkele bijzondere wedstrijden, zoals vandaag in het Camp Nou. Daar kwam het Dream Team van FC Barcelona voor een keer weer bij elkaar.



Dit om te vieren dat het precies 25 jaar geleden is dat het Dream Team op Wembley de eerste Europa Cup 1 pakte. Koeman scoorde toen, in 1992, de enige treffer, in de finale tegen Sampdoria. Vandaag trok de Nederlandse trainer van Everton nog eens de kicksen aan, net als onder meer grote sterren als Josep Guardiola, Andoni Zubizarreta en Hristo Stoichkov.



De opkomst qua publiek was een stuk minder indrukwekkend. Fans van Barça bleken toch niet zoveel zin te hebben in het aanschouwen van het Dream Team van destijds, en dat steekt bij voormalig directeur Toni Freixa. Hij schrijft op Twitter: "Het Dream Team verdient dit niet. Kijk dit eens.." Bijgevoegd een foto van de teleurstellend lege tribunes in Camp Nou.





El Dream Team no es mereixia això. Fem-nos-ho mirar pic.twitter.com/wGItwKXfRk — Toni Freixa (@tonifreixa) 10 juni 2017

Ronald Koeman bezorgde Barcelona 25 jaar geleden de Europa Cup I. In Camp Nou werd dat gisteren nog eens gevierd. https://t.co/3HbtFZMyr4 pic.twitter.com/pQ3mVtj2KA — NOS Sport (@NOSsport) 11 juni 2017