Duitse fans richten zich tegen eigen international, Löw boos

Het Duitse elftal speelde gisteren met erg veel reservespelers, maar won desalniettemin zeer overtuigend van het nietige San Marino (7-0). Eén van de nieuwe jongens in de Mannschaft was Timo Werner.



De spits van RB Leipzig mocht invallen, maar deed dit allerminst onder een luid applaus. Hij is namelijk niet erg geliefd bij veel Duitse liefhebbers nadat hij in december 2016 een strafschop voor Leizpig versierde, met een schwalbe tegen Schalke 04. Dat leverde uiteindelijk een 2-1 overwinning op.



Bondscoach Joachim Löw is er niet blij mee. "Hij heeft zich één keer laten vallen, het was een fout en hij heeft zijn excuses aangeboden. We hebben het hier wel over een heel jonge speler. Iemand die voor het nationale elftal uitkomt, pas aan het begin van zijn loopbaan staat en vorig seizoen 21 keer heeft gescoord in de Bundesliga zou niet moeten worden uitgejouwd. Dat is gewoon niet oké", wordt Löw geciteerd door de Bild.



Werner zelf vult aan: "Ik weet niet waarom iedereen zich hier zo druk om maakt. We hebben mensen al jaren schwalbes zien maken. Het wordt nu opgeklopt omdat ik voor RB Leipzig speel." Hij doelt daarmee op het feit dat de club vanwege het strooien met geld niet erg geliefd is in een groot deel van het land. Overigens werd Leipzig wel mooi tweede in de Bundesliga, achter Bayern München.