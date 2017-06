'Zeer opmerkelijke transfer voor Oranje-speler Hoedt'

Wesley Hoedt speelde de afgelopen week mee met het Nederlands elftal, tegen Marokko en Luxemburg. De verdediger ontwikkelde zich stormachtig bij SS Lazio en werd beloond met basisplaatsen in Oranje.



Een ander gevolg van zijn goede vorm in Italië, is interesse van andere clubs. Zo schrijft het Turkse Fanatik dat de oud-AZ'er hoog op het wensenlijstje van Galatasaray staat. Daar zou Hoedt samen kunnen komen te spelen met Wesley Sneijder, al is het nog wel de vraag of hij bij Cim Bom Bom blijft.



Volgens het genoemde medium geraakte de technisch directeur van Gala overtuigd tijdens het optreden van Hoedt tegen Luxemburg (5-0 zege). Echter is het wel afhankelijk van Stefan de Vrij. Alleen als de Oranje-collega verlengd bij Lazio, zou de deur opengaan voor Hoedt.





#Galatasaray, Wesley Hoedt'i Kadrosuna Katmak İçin Girişimlere Başladı. pic.twitter.com/VTPvJftypF — Transfer Haberleri (@Transferhaber6) 11 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.