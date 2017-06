'Liverpool shopt vrolijk verder: Serie A-ster van 28 miljoen'

Liverpool is deze zomer al druk en wordt met veel spelers in verband gebracht, waaronder Nederlanders Stefan de Vrij en Quincy Promes. Maar er moet ook nog een nieuwe controleur voor op de as gaan komen.



Sergej Milinkovic-Savic is een absolute sterkhouder bij Lazio en werd eerder al gelinkt aan Juventus. Italiaanse media weten echter dat Liverpool concrete interesse heeft in de Servische middenvelder.



Bronnen spreken zelfs van een nakend bod van 28 miljoen euro. Dat is overigens ook goed nieuws voor het Belgische Racing Genk. De Limburgers verkochten hem voor 10 miljoen euro en bedongen ook een percentage bij een doorverkoop. Eerder kreeg Genk daardoor al ruim 2 miljoen euro extra bij de transfer van Christian Benteke.





Liverpool are ready to offer Lazio £24m for Sergej Milinkovic-Savic pic.twitter.com/CH8DpC5yyf — Steven Carson (@redrivoluzione) 10 juni 2017

Liverpool linked to Sergej Milinkovic-savic with a buyout clause of around £24 mill, a classy player who seems a Klopp type player — Buvac The Brain (@TheBuvac) 11 juni 2017

Rumoured Liverpool transfer alternatives: Salah➖Keita Balde, Keita ➖Milinkovic, Van Dijk➖De Vrij. If in doubt, go to Lazio. — Dom (@Frankly2Shankly) 10 juni 2017

Liverpool fans, Milinković-Savić (22) would be a fantastic signing & would instantly be your best midfielder. #LFChttps://t.co/GBJQbccbcq — Scouted Football (@ScoutedFtbl) 10 juni 2017

Sergej Milinković-Savić sounds like a good idea for Liverpool. Excellent midfielder, great addition if they can convince Lazio to sell. — Per Qvist (@pelle2x) 10 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.