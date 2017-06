'Niet Promes, maar andere oud Twente-ster naar Liverpool'

Na een ijzersterk seizoen in dienst van Spartak Moskou is Quincy Promes een gewild speler. De aanvaller zou onder meer hoog op het verlanglijstje van Liverpool staan.



Althans, de Oranje-international komt in beeld zodra Mohamed Salah (AS Roma) onhaalbaar blijkt. Zelf weet Promes, die in Rusland kampioen werd, nog niet wat zijn toekomst gaat brengen. "Nog een jaar Spartak? Waarom niet. Ik heb hier nog geen Champions League gespeeld", reageert de oud-sterspeler van FC Twente bij Voetbal International.



Hij lijkt Liverpool in ieder geval niet uit te willen sluiten. "Een mooie club, maar er zijn nog wel meer mooie clubs. Zolang mijn zaakwaarnemer de telefoon maar aan houdt."



Update 18:28 uur

Het is goed mogelijk dat niet Quincy Promes, maar een andere voormalige sterspeler van FC Twente naar Anfield Road verkast. Volgens The Sunday Times heeft Liverpool namelijk zeer serieuze interesse in Dusan Tadic. Er zou een ontsnappingsclausule ter waarde van 13 miljoen Britse pond in zijn contract staan.



De Serviër, momenteel een grote meneer bij Southampton, staat al jarenlang op het scoutingslijstje van de club. Nu zou trainer Jurgen Klopp de directie tot haast hebben gemaand, betreft het binnenslepen van de technisch vaardige linkspoot. Sinds zijn transfer naar Southampton in 2014 kwam Tadic al tot 98 optredens (14 goals). Vanavond speelt hij nog met Servië in de WK Kwalificatie tegen Wales.





Liverpool are interested in signing Southampton's Dušan Tadić, who has a release clause of £13m in his contract. (Source: Times) pic.twitter.com/9DVRP0ib3r — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 11 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

