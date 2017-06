Knoop over toekomst Odegaard doorgehakt: blijft hij in Friesland?

Het afgelopen halve seizoen werd hij door Real Madrid verhuurd aan sc Heerenveen, maar toevallig of niet: sindsdien ging het bergafwaarts met de Friezen. Toch zal de Noor ook na de zomer actief zijn in het Abe Lenstra Stadion.



Dat bevestigt trainer Jurgen Streppel bij FOX Sports. Er waren speculaties dat Real Odegaard vanwege een gebrek aan speeltijd bij Heerenveen elders wilde gaan stallen, maar dat is dus niet waar. "Martin is niet voor een half jaar bij ons. Ik denk ook niet dat dat de juiste zet zou zijn. Martin is voor anderhalf jaar bij ons."



En dat maakte in de internationale media ongelooflijk veel los. "We wilden hem ook langzaam brengen en laten wennen. Er was een verschrikkelijke hype om, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", blikt Streppel verder terug. "Ongelooflijk hoeveel journalisten er dán zijn.."