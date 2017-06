'Krul gaat voor overstap naar kampioenenploeg'

Pakt RSC Anderlecht uit met een zeer verrassende transfer? Volgens het Engelse The Mirror willen de Brusselaars één van de WK-helden van Nederland een contract aanbieden.



Anderlecht zou Tim Krul een jaar willen huren van Newcastle United. Die was op het WK in Brazilië nog de held van Nederland door in de strafschoppenserie tegen Costa Rica uit te blinken.



Sindsdien verging het hem een pak minder. Hij liep een zware blessure op en was maanden out en Ajax plukte hem vorige zomer op huurbasis weg uit Engeland. In Amsterdam kwam hij niet aan de bak en AZ nam het huurcontract over. Krul kon helemaal niet overtuigen en kreeg vaak kritiek op zijn prestaties. RSCA haalde in het verleden met Demy de Zeeuw ook een topnaam binnen, maar hij kon ook nooit meer zijn niveau halen.