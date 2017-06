PSV-fans maken zich ernstig zorgen na nieuw transfergerucht

PSV wordt inmiddels al maandenlang aan het Mexicaanse wonderkind Hirving Lozano gelinkt, maar het is nog altijd maar de vraag of hij wel haalbaar is. Ondertussen dook vanochtend ook de naam van Ola John op, als potentiële PSV-versterking. De oud-speler van FC Twente, die ook door Feyenoord gewild is, is echter een stuk minder populair bij de Eindhovense achterban. Zij blijven hopen op Lozano, zo blijkt wel uit een greep uit de reacties op Twitter.





Als je rekent op Lozano maar het word toch Ola John.. #PSV pic.twitter.com/lLfwNR85mY — ☠1DR8 MAAKT M8☠ (@Helmonder85) 11 juni 2017

stel je voor dat ola john naar psv gaat inplaats van lozano. — Robin Verhagen (@ropskyy) 11 juni 2017

Ga eens ff die lozano binnen hengelen @PSV en geen fucking ola John — zoey (@zoey_coenen) 11 juni 2017

Both Feyenoord and PSV are interested in signing Ola John from Benfica this summer. pic.twitter.com/O1QL4RWnn0 — Football-Oranje (@FootballOranje_) 10 juni 2017