'Donnarumma speelt volgend seizoen voor deze club'

AC Milan is de laatste weken bezig met heel wat transferdossiers. De Italianen hebben met Rodriguez, Kessié en Musacchio al drie serieuze versterkingen voor volgend seizoen binnengehaald. Toch was het grootste doel van Milan om zijn smaakmaker Gianluigi Donnarumma langer bij de club te kunnen houden. De contractbesprekingen liepen niet volgens een leien dakje, al zou er nu toch een eind aan gekomen zijn.



Het huidige contract van Gianluigi Donnarumma loopt tot juni 2018. De Rossoneri onderhandelen al weken met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola, maar een nieuwe deal leek veraf. Donnarumma bleef het contract ter waarde van 4 miljoen euro op jaarbasis afwijzen. Volgens Corriere dello Sport zou de doelwachter nu toch toegegeven hebben, en zou hij eerstdaags zijn handtekening zetten.



De laatste weken circuleerde de naam Donnarumma bij zowat de volledige Europese top. Real Madrid, PSG en Manchester City werden genoemd, maar Milan wees elke aanbieding voor hun toptalent dan ook nauwkeurig af. Volgens Mino Raiola zou de contractverlenging echter nog niet in kannen en kruiken zijn, de zaakwaarnemer zegt dat er nog steeds discussies zijn over de afkoopsom die al dan niet zou worden opgenomen in zijn contract. Afwachten of Milan zijn goudhaantje dus echt kan overtuigen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.