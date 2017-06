Mahrez is duidelijk: "Ik moet Leicester verlaten deze zomer"

Het sprookje van Leicester City was er één van korte duur. De Engelse club kroonde zich vorig seizoen nog tot de meest verrassende kampioen ooit van Engeland, maar eindigde dit jaar op een teleurstellende twaalfde plaats. Voor één sterkhouder van de Foxes is het genoeg geweest bij de club uit de Midlands.



In de Britse krant The Mirror is de winnaar van de Algerijnse Gouden Bal Riyad Mahrez duidelijk: "Ik moet Leicester verlaten, ik heb alles meegemaakt bij deze club en het is tijd voor een vertrek". De Algerijn lijkt door deze uitspraak stilaan onhoudbaar geworden voor Leicester.



Eerder raakte vandaag al bekend dat Mahrez een voorkeur zou hebben voor FC Barcelona, en dat hij zelfs hoogstpersoonlijk zou gebeld hebben naar de Catalaanse clubleiding. FC Barcelona is echter niet de enige club die de Algerijn wil binnenhalen. Arsenal wordt al twee jaar gelinkt aan Mahrez, en de Gunners zullen er ongetwijfeld alles aan doen om de Algerijn binnen te halen.