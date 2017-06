"Wat dat betreft is zijn komst een gouden greep geweest"

Het seizoen van sc Heerenveen was een bijzondere. Tot aan de winterstop werden de Friezen gezien als een serieuze achtervolger van de traditionele topclubs, maar in de tweede seizoenshelft stortte de ploeg volledig in elkaar.



Desondanks bleef spits Reza Ghoochannejhad zijn doelpuntjes wel meepikken. En dus was het binnenhalen van de Iraniër een goede zet, zo denkt ook trainer Jurgen Streppel. "Ik ben het jaar ervoor ook in Londen bij hem geweest. Daar heb ik een wedstrijd gezien van de ploeg waar hij speelde (Charlton Athletic, red.). Toen was ik onder de indruk en ik kende hem ook al van zijn tijd in Nederland, toen hij speelde bij Go Ahead Eagles en SC Cambuur", vertelt Streppel aan FOX Sports.



De coach wilde hem toen naar zijn werkgever Willem II halen. "Maar toen raakte hij behoorlijk geblesseerd aan zijn knie." En dus bleef een transfer uit. Maar een jaar later kreeg Streppel alsnog het 'ja-woord' van Reza; dit maal voor Heerenveen. "Toen die kans zich voordeed, was dat voor ons prima. We wisten wat we aan hem hadden."



"Dat het dan zo uitpakt en hij een voorbeeldfunctie heeft, dan is dat een gouden greep geweest. Alleen al vanwege zij goals, maar het belangrijkste is zijn persoonlijkheid." De goalgetter kwam uiteindelijk tot 19 treffers in het seizoen.